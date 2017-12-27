Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в начале 2018 года ГПУ вернет в бюджет еще 5 миллиардов гривен средств, незаконно полученных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Луценко, из 22 миллиардов гривен, которые были конфискованы ранее, по состоянию на 1 декабря было освоено лишь 5 миллиардов.

"Это означает юридическим языком халатности чиновников, которые берутся за средства и не могут их освоить", - отметил Луценко.

В госбюджете на 2018 год заложено 4,7 миллиарда гривен поступлений от спецконфискации.

Напомним, что НАБУ открывает дело в отношении сотрудников "Ощадбанка" за растрату арестованных "миллионов Онищенко".

Руководство Генпрокуратуры и НАБУ после переговоров "совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов".

Об этом в интервью украинским телеканалам сказал генпрокурор Юрий Луценко. У него был разговор с главой НАБУ Артемом Сытником.

"Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства.

Мы встретились с г-ном Сытником буквально на днях. После его возвращения из Соединенных Штатов мы провели обсуждение ситуации, и вместе пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ о том, что им препятствуют. Другие вещи, в том числе с моей стороны.

Действительно не понимают ни украинцы, ни за рубежом", - сказал Луценко.

Он отметил, что "даже если кто-то из нас прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе".

"Поэтому я сразу предлагал и сейчас стою на этом – нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги на встречу друг другу. Что я имею в виду?

Я, например, за своей подписью направил в парламент изменения в законы, которые, с моей точки зрения, являются неадекватными.

Ну, например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах.

Ну, всем понятно, что это ненормально.

Штирлиц, наверное, с ума сошел бы, если бы ему сказали, что надо пройти открытый конкурс. Но с другой стороны – это закон. Если он неправильный – его меняют. Но не нарушают", - подчеркнул Луценко.

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