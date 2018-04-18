В суде по делу о госизмене Януковича допрашивают Добкина. Трансляция
18.04.2018 10:44
Оболонский райсуд Киева в ходе заседания по делу о госизмене
беглого экс-президента Украины Виктора Януковича приступил к
допросу свидетеля со стороны защиты, народного депутата Михаила
Добкина. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале
Генпрокуратуры Украины. | В суде по делу Януковича
допрашивают свидетелей со стороны защиты Фото: ЕРА В Оболонском
суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в
госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве
на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
повлекшем гибель людей.Янукович был президентом Украины с 2010-го
по 2014 год, после бегства из страны проживает в
России.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса
Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437
(пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110
(пособничество в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия). видео Видео:
Генеральна прокуратура України / YouTube