|Неравный брак: Ричард Гир женится на молодой возлюбленной
|18.04.2018 10:47
|
Известный американский актер 68-летний Ричард Гир сыграет свадьбу со своей 35-летней избранницей, сообщает Viva.
По данным источника, свадьба состоится 5 мая в городе Вашингтон.
Невестой актера стала Алехандра Сильва, дочь вице-президента футбольного клуба "Реал Мадрид", с которой актер начал встречаться в 2015 году.
Как сообщал svodka.net ранее, известная актриса Гвинет Пэлтроу и продюссер Брэд Фэлчак устроили тайную торжественную церемонию. По данным источника, свадьба прошла в историческом здании Театра Лос-Анджелеса, на которую было приглашено более 400 гостей, между которых было много звезд.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри призвали общественность не присылать им свадебные подарки и, вместо этого, отправить средства в благотворительные организации. Они попросили всех, кто пожелает отметить праздник, направить взнос в один из указанных в заявлении благотворительных фондов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира