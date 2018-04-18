Известный американский актер 68-летний Ричард Гир сыграет свадьбу со своей 35-летней избранницей, сообщает Viva .

По данным источника, свадьба состоится 5 мая в городе Вашингтон.

Невестой актера стала Алехандра Сильва, дочь вице-президента футбольного клуба "Реал Мадрид", с которой актер начал встречаться в 2015 году.

Как сообщал svodka.net ранее, известная актриса Гвинет Пэлтроу и продюссер Брэд Фэлчак устроили тайную торжественную церемонию . По данным источника, свадьба прошла в историческом здании Театра Лос-Анджелеса, на которую было приглашено более 400 гостей, между которых было много звезд.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри призвали общественность не присылать им свадебные подарки и, вместо этого, отправить средства в благотворительные организации. Они попросили всех, кто пожелает отметить праздник, направить взнос в один из указанных в заявлении благотворительных фондов.

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