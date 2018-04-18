Четыре человека госпитализированы после инцидента в российской
школе №1 башкирского города Стерлитамак. Об этом изданию ТАСС
сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики
Светлана Кускарбекова, передает
"По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу
города Стерлитамак, из них трое детей. Состояние всех оценивается
как средней тяжести. Характер травм уточняется", - сказала
Кускарбекова.
Пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу номер один
Стерлитамака, одиного из них сейчас оперируют, сообщили изданию в
приемном отделении больницы.
"Трое детей, один взрослый, (в состоянии - ред.) средней тяжести.
Одного (оперируют - ред.), взрослого", - пояснили в приемной.
В администрации школы №1 подтвердили факт нападения, однако
отказались от комментариев.
"Это было у нас. Мы пока никаких комментариев не даем: сейчас у нас
работает Следственный комитет и вся власть города", - сказал
представитель учебного заведения.
Занятия в школе отменены, детей отправили домой, сообщили ученики
школы.
Как поивдомляв в Стерлитамак в российской Республике Башкортостан
ученик напал с ножом на одноклассниц, а затем устроил пожар в
школе.
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