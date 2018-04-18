На Тернопольщине парень оказался в коме после конфликта с владельцем агрессивной собаки .

На прохожих набросилась собака, и когда один из них начал защищаться, его ударил еще и хозяин животного, информирует svodka.net.

Мужчина больше суток находится в коме

На Тернопольщине молодой человек находится в коме после того, как его ударил хозяин собаки, которому он сделал замечание.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, больше суток находится в коме и не приходит в сознание двадцатисемилетний житель Тернополя.

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Тяжкие телесные повреждения мужчина получил, возвращаясь со своим товарищем домой.

16 апреля около 22:00, по словам очевидца, они возвращались из Березовицы в Тернополь. Им навстречу шли с собакой лица цыганской национальности — двое мужчин и женщина.

В какой-то момент животное набросилось на прохожего. Последний, отбиваясь, ударил его ногой. За собаку вступился один из трио и ударил мужчину в лицо. Мужчина упал на проезжую часть, травмировав голову об асфальт, и уже не вставал.

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За товарища решил вступиться знакомый, но не успел, поскольку в этот момент из кустов вышло еще трое неизвестных и в руках одного был предмет, похожий на нож.

Чтобы не пострадать, житель областного центра сбежал. Пострадавшего на тротуаре заметил прохожий. Он и вызвал скорую и полицию. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной головы и в церебральной коме доставили в больницу.

Его состояние медики характеризуют как тяжелое.

В результате проведенных следственно-оперативными мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Нападающий — житель Закарпатской области, 1999 года рождения. Он в содеянном сознался.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и меры пресечения. Данное событие внесено в ЕРДР по статье 128 часть 1 УК — Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Продолжается следствие.

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