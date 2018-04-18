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В Одессе произошла стрельба, задержаны 12 человек
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18.04.2018 10:53
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В результате стрельбы в Киевском районе Одессы госпитализированы
два человека, заявили в полиции. Всех задержанных доставили в
полицию Фото: od.npu.gov.ua "На месте происшествия правоохранители
обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали
по крыше парковки и стреляли из, вероятно, травматического оружия.
Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали
шумовые гранаты. В результате пострадали два человека. Они
доставлены в больницу", – сказано в сообщении.Отмечается, что
все участники событий доставлены в полицию.По данным "Думской",
группа вооруженных людей напала на автостоянку "Вымпел-11".
Издание сообщает, что нападавших было 12 человек, между
задержанных – активисты организации "Вільні люди".Управляющий
автостоянкой кооператив конфликтует с общественной организацией
"Захист Одеси", главой которой является Гайдар Казимирчик, пишет
"Думская". Этой организации мэрия Одессы с 2017 года начала
передавать "проблемные" стоянки без документов, отмечает
издание.По словам очевидцев, первым огонь открыл
Казимирчик – он выстрелил в живот представителю
кооператива Юрию Волошину. В "Захисті Одеси" утверждают,
что стрельбу начала противная сторона.
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