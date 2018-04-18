В результате стрельбы в Киевском районе Одессы госпитализированы два человека, заявили в полиции. Всех задержанных доставили в полицию Фото: od.npu.gov.ua "На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из, вероятно, травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты. В результате пострадали два человека. Они доставлены в больницу", – сказано в сообщении.Отмечается, что все участники событий доставлены в полицию.По данным "Думской", группа вооруженных людей напала на автостоянку "Вымпел-11". Издание сообщает, что нападавших было 12 человек, между задержанных – активисты организации "Вільні люди".Управляющий автостоянкой кооператив конфликтует с общественной организацией "Захист Одеси", главой которой является Гайдар Казимирчик, пишет "Думская". Этой организации мэрия Одессы с 2017 года начала передавать "проблемные" стоянки без документов, отмечает издание.По словам очевидцев, первым огонь открыл Казимирчик – он выстрелил в живот представителю кооператива Юрию Волошину. В "Захисті Одеси" утверждают, что стрельбу начала противная сторона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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