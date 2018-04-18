Учитывая особенности военного конфликта на Донбассе, большое количество генералов лишь усложняют ситуацию, создавая лишний балласт, поскольку изначально были подготовлены к другой войне.

Об этом в интервью "" рассказал волонтер и журналист Йонас Охман, передает .

"Украинские Вооруженные силы в большой степени являются советской структурой, это касается разных аспектов, начиная от офицеров, например. Как по мне, надо было уволить процентов 90 генералов – их готовили к другой войне, а на этой они не выгодны. Сейчас это просто балласт. То, что сейчас происходит – это война не генералов, а подполковников и батальонов, и это касается обеих сторон. Выше уже начинается политика", - сказал он.

Кроме того, по словам Охмана, который довольно часто бывает в зоне конфликта на Донбассе, в до сих пор имеются проблемы с обеспечением специального оборудования для борьбы с врагом в условиях гибридной войны.

"Самое интересное – люди, которые реально воюют и убивают врагов, не пиарятся. Это очень странная война. С обеспечением до сих пор есть разные проблемы. Люди, которые стоят в первой линии, нуждаются в особых вещах – термовизии, особых прицелах, нужно защищаться от новейших российских антиснайперских систем", - уточнил волонтер.

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