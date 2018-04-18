|Провинция Китая Хайнань отменяет визы для туристов из Украины
|18.04.2018 10:56
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Туристы из 59 стран мира, между которых и Украина, смогут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз.
Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР, передает информационное агентство УНИАН.
Безвиз начнет действовать с 1 мая.
Срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней.
Новые правила будут действовать в отношении как туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.
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