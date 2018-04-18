Сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении водителю автомобиля Mazda, который является одним из участников смертельного дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет Украинская правда .

"Водителю Mazda вручили письменное уведомление о подозрении в рамках расследования уголовного производства ", - рассказал Тракало.

По его словам, этого человека задержали сразу же после аварии, он дал объяснения, и через некоторое время, в связи с резким ухудшением состояния здоровья, его перевели в больницу.

"Из-за резкого ухудшения состояния здоровья его перевезли в больницу, где он находится под конвоем", - подчеркнул пресс-секретарь Нацполиции.

Он также отметил, что в ближайшее время водителя Mazda доставят в суд для избрания меры пресечения.

Кроме того было сказано, что все восемь погибших в результате ДТП были работниками общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Как сообщал svodka.net ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге, которое произошло во вторник утром, 17 апреля.

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