Вместо названия российских городов-героев Второй мировой войны националисты написали "ДАП" и "Иловайск". C14: Надписям российских городов-оккупантов не место на нашей земле Фото: С14 Одеса / Facebook "Осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места современной российско-украинской войны. Вместо российских городов-героев на Аллее теперь нанесены надписи: "ДАП" (Донецкий аэропорт. – ), "Иловайск", "Дебальцево", "Краматорск" и "Мариуполь". Надписи значат для украинцев значительно больше, чем "Тула" или "Смоленск", – сказано в сообщении.Представители С14 добавили, что не отрицают "героичность подвига некоторых воинов, участвовавших в отчаянных боях Второй мировой войны"."Но сейчас надписям российских городов-оккупантов не место на нашей земле", – добавили в националистической организации. https://www.facebook.com/c14odesa/posts/391119631297857 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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