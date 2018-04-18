Вместо названия российских городов-героев Второй мировой войны
националисты написали "ДАП" и "Иловайск". C14: Надписям российских
городов-оккупантов не место на нашей земле Фото: С14 Одеса /
Facebook "Осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины
города на героические и трагические места современной
российско-украинской войны. Вместо российских городов-героев на
Аллее теперь нанесены надписи: "ДАП" (Донецкий
аэропорт. – ), "Иловайск", "Дебальцево", "Краматорск" и
"Мариуполь". Надписи значат для украинцев значительно больше, чем
"Тула" или "Смоленск", – сказано в сообщении.Представители С14
добавили, что не отрицают "героичность подвига некоторых воинов,
участвовавших в отчаянных боях Второй мировой войны"."Но сейчас
надписям российских городов-оккупантов не место на нашей
земле", – добавили в националистической организации.
https://www.facebook.com/c14odesa/posts/391119631297857
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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