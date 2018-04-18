75 лет назад в Украине уже решали духовный вопрос. И тоже стремились отделиться от Московского патриархата. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.

"75 років тому, 20 квітня 1943 року, начальник Групи релігійної політики Міністерства східних територій Третього Рейху Карл Розенфельдер подав на ім'я міністра Альфреда Розенберга доповідну записку "Про перспективи розвитку конфесійної ситуації в Рейхскомісаріаті "Україна".

В ній зазначалося, що "послаблення Православної церкви московського напрямку було початковим пунктом і керівною ідеєю міністерства", а "використання всіх сил на сході в боротьбі проти більшовизму потребуєвикористання

Православної церкви для створення позитивного враження у віруючого населення".

Автор записки проаналізував основні течії у православному середовищі, розкритикувавши Автокефальну православну церкву. На чолі лояльної щодо німців церкви, на думку Розенфельдера, єпископи-автокефали були непридатними.

У якості бажаної кандидатури пропонувався архієпископ Холмський і Підляшський Іларіон (Іван Огієнко) - "освічений європеєць німецької орієнтації", що має "бездоганне германофільське минуле, честолюбний, але прямолінійний і вольовий характер", здатний "відносно благополучно провести Православну церкву в Україні через відокремлення від Московського патріархату", забезпечивши "гарантію того, що генеральну лінію буде дотримано".

Вважаю, що даний документ є настільки вагомим для історії України, що Президент не повинен з нагоди його ювілею обмежуватися зібранням голів фракцій і виголошенням теологічних промов. Потрібно, як мінімум, випустити ювілейну монету і влаштувати урочисте погашення поштової марки.

Чи я помиляюся? Петро Олексійович вчора збирав голів фракцій з іншого приводу?"

"75 лет назад, 20 апреля 1943 года, начальник Группы религиозной политики Министерства восточных территорий Третьего Рейха Карл Розенфельдер подал на имя министра Альфреда Розенберга докладную записку "О перспективах развития конфессиональной ситуации в Рейхскомиссариате "Украина".

В ней отмечалось, что "ослабление Православной церкви московского направления являлось исходным пунктом и руководящей идеей министерства", а "использование всех сил на востоке в борьбе против большевизма потребует использования Православной церкви для создания положительного впечатления у верующего населения".

Автор записки проанализировал основные течения в православной среде, раскритиковав Автокефальную православную церковь.

Во главе лояльной в отношении немцев церкви, по мнению Розенфельдера, епископы-автокефалы были непригодными.

В качестве желаемой кандидатуры предлагался архиерей Холмский и Подляшский Илларион (Иван Огиенко) - "просвещенный европеец немецкой ориентации", который имеет "безупречное германофильское прошлое, честолюбивый, но прямолинейный и волевой характер", способен "относительно благополучно провести Православную церковь в Украине за отделение от Московского патриархата", обеспечив "гарантию того, что генеральная линия будет соблюдена". - Заявил Константин Бондаренко.

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