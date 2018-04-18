Во вторник, 17 апреля, в Одессе в больницу с ожогами от элетрического тока была доставлена 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

По данным источника, что она получила травму от контактной сети, взобравшись на крышу товарного поезда.

Сейчас правоохранитли устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.

Как сообщал svodka.net.uа, на железнодорожной станции "Яблонька" Турковского района во Львовской области погиб парень в возрасте 16 лет, попав под электричку Сянки-Львов. В настоящее время проводятся следственные действия, целью которых является установление обстоятельств инцидента.

Напомним, юноша возрастом 18 лет получил 80% ожогов тела во время того, как делал фото на крыше электропоезда под столицей Украины.

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