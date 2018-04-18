В больнице скончался один из пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге. Об этом сообщил заведующий приемного отделения Криворожского городской клинической больницы №2 Владимир Степанов.

"Один пострадавший, который находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, умер", - подтвердил Степанов.

Напомним, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Спасатели информировали о 21 пострадавшем. В больнице находились 15 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге, между них - 4 человека в крайне тяжелом состоянии.

Также сообщал, что 18 апреля объявили Днем траура по погибшим в ДТП.

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