НАТО поддерживает достаточное и надежное сдерживание, «чтобы удержать Россию от дальнейшей агрессии, и, в то же время, создавая ситуацию, в которой Россия сможет увидеть украинские силы довольно сильными, если необходимо, защитят страну».

Полномасштабная агрессия со стороны России на Донбассе в ближайшее время маловероятна, информирует svodka.net.

Такое мнение выразил глава Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел в интервью информагентству «УНИАН».

«Наша оценка состоит в том, что такой вариант будет очень маловероятным. Есть даже вопрос, получит ли Россия выгоду от такого рода агрессии. Мы должны быть реалистами. С одной стороны, Россия не поддерживает политическое решение конфликта. В некоторой степени мы также можем спорить о том, что это удобный политический инструмент – иметь замороженный конфликт в Грузии, Приднестровье и на Донбассе, чтобы создать политическое давление на НАТО и на отдельные страны. В то же время Россия не готова сейчас быть вовлеченной в полноценный конфликт с большей магнитудой», — сказал Павел.

В то же время глава Военного комитета отметил, что НАТО не собирается из-за этого закрывать глаза на ситуацию, и будет прилагать все усилия, чтобы заставить РФ почитать международное право и чужие границы.

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В свою очередь НАТО будет поддерживать Украину в ее стремлениях развивать армию, чтобы она могла сдержать любую агрессию.

«Это то, к чему мы стремимся — сделать украинские Вооруженные силы заслуживающими доверия и способными сдержать любую потенциальную агрессию», — сказал он.

При том Павел считает, что для ситуации на Донбассе решение проблемы военными методами невозможно.

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«Возможно, это будет странно услышать от военного офицера, но я не верю в военные решения проблем какого рода. Есть только политическое решение, которое может быть поддержано определенными военными инструментами, но это военные инструменты только в плане сдерживания, а не реальное использование военных инструментов, чтобы разрешить ситуацию. Потому что использование военных инструментов принесет больше страданий людям, которые живут на Донбассе и в соседних регионах. Единственное решение – только через политическое урегулирование, и для этого должны быть, как минимум, двое — Россия и Украина. Все остальные могут поддерживать процесс», — заявил представитель НАТО.

При этом Павел констатировал, что НАТО поддерживает достаточное и надежное сдерживание, «чтобы удержать Россию от дальнейшей агрессии, и, в то же время, создавая ситуацию, в которой Россия сможет увидеть украинские силы довольно сильными, если необходимо, защитят страну».

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