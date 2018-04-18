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Решетник отпраздновал день рождения старшего сына
18.04.2018 11:09
Украинский телеведущий Григорий Решетник показал фото, сделанные во время празднования пятилетия сына Ивана. Решетник: Ванюшка, с днем рождения! Тебе пять, и ты крутой парень Фото: grisha_reshetnik / Instagram "Ванюшка, с днем рождения! Тебе пять, и ты крутой парень. Гордимся тобой и поздравляем. Оставайся всегда таким добрым, целеустремленным и принципиальным. Очень тебя любим", – написал он.

Ванюшка, С Днём Рождения! Тебе «5» и ты - крутой парень * Гордимся тобой и поздравляем * Оставайся всегда таким добрым, целеустремлённым и принципиальным * Очень тебя любим * ‍ * ‍ * ‍ * #ванярешетник #5лет #деньрождения #сыночек #праздник #счастье

Публикация от Григорий Решетник (@grisha * reshetnik) 16 Апр 2018 в 10:15 PDT
У Григория Решетника и его жены Кристины двое детей. Старший сын Иван родился 16 апреля 2013 года, младший Дмитрий появился на свет 4 июня 2017 года. 

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