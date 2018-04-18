Молдавская, грузинская, украинская, сирийская и другие авантюры Кремля изначально формировались по старым советским стандартам, где идеологическая составляющая имела первоочередное значение и все несостыковки с современным демократическим миром списывались на биполярность подхода решения проблем, пишет , передает

Заучив политический термин "суверенитет" и поверхностно ознакомившись с его значением, Кремль решил разыграть его в своей международной повестке. Трактовка и употребление этого термина сначала приводила в недоумение страны цивилизованного мира, и только тогда, когда стало понятно, что Путин и его окружение понимают его как своеволие, с ним перестали церемониться и решили наказать зарвавшегося беспредельщика.

Лично для Путина этот термин вошел в его чекистское сознание с соприкосновением текста присяги президента, где прямым текстом сказано: "... защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу". Конечно, Путину и его сослуживцам, имеющим советское юридическое образование, понять этот правовой термин в нормах международного права, где совершенно иная парадигма ценностей, априори было "не под силу". Именно следовательно, сделав упор на неверное значение этого термина, Путин и привел страну к фактической делегитимации всех институтов государственной власти, которые по роду своей службы встроены единой системой цельного социального организма.

Суверенитет любого государства в международной правовой системе напрямую зависит от способности государственных и гражданских институтов социума вести политико-правовую самостоятельность, обусловленную правовым равенством независимых государств, которая положена в основу современного международного права. Только в этом случае в юрисдикции другого демократического правового государства суверенитет приобретает неотчуждаемое юридическое качество.

Если Путин доведет в Сирии конфликт до военных действий и применит силу в ответ на действия международной коалиции, которая реализует свое право в параметрах Конвенции о запрещении химического оружия в отношении страны-нарушителя КХО, тогда Россия одномоментно превратится в геополитическую угрозу, объявив войну всем странам-участникам КХО.

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