Украинская группа "НеАнгелы" презентовала клип на песню "Это
любовь". Участница дуэта, Вика, появляется в кадре в нижнем белье.
Ее коллега, Слава, предстает в золотистом пеньюаре. Девушки
примеряют различную одежду в блестках, цветные шубы и яркие парики.
Режиссер клипа – Сергей Ткаченко, автор песни "Это любовь" – Артем
Иванов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| "НеАнгелы" сняли новый клип Скриншот: mamamusic / YouTube За
несколько часов с момента публикации на YouTube видео набрало 350
тыс. просмотров. видео Видео: mamamusic / YouTube