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"Это любовь". Вышел клип группы "НеАнгелы". Видео
27.12.2017 10:43
Украинская группа "НеАнгелы" презентовала клип на песню "Это любовь". Участница дуэта, Вика, появляется в кадре в нижнем белье. Ее коллега, Слава, предстает в золотистом пеньюаре. Девушки примеряют различную одежду в блестках, цветные шубы и яркие парики. Режиссер клипа – Сергей Ткаченко, автор песни "Это любовь" – Артем Иванов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | "НеАнгелы" сняли новый клип Скриншот: mamamusic / YouTube За несколько часов с момента публикации на YouTube видео набрало 350 тыс. просмотров. видео Видео: mamamusic / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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