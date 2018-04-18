Супруги Гереги стало самыми богатыми в Украине

Издание «Фокус» представило новый рейтинг. Посвящен он Топ-100 самым богатым людям Украины. В рейтинге фигурирует одна супружеская пара. И это не Петр и Марина Порошенко, пишет stopkor.

Александр и Галина Герега оказались самыми богатыми супругами страны. Владельцы сетей строительных гипермаркетов «Эпицентр К» и «Новая линия» в прошлом году задекларировали 19 аграрных компаний.

Кроме того, внефракционный нардеп и его жена владеют 110 тысячами гектаров земли. Их состояние — 530 млн. дол.

Стоит отметить, что в новом списке из ста самых богатых Гереги занимают 12 место. Они поднялись сразу на 4 пункта.

Несмотря на то, что в Украине идет война, олигарх Ринат Ахметов смог подняться в Bloomberg Billionaires Index 500. Помогли ему в этом $ 4,98 млрд. Он единственный украинец, который фигурирует в рейтинге.

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