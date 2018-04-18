В Киеве, в микрорайоне веселый Соломенского района, водителей шантажируют, запугивая порчей автомобилей. Зачастую в машинах, припаркованных у дома или на стоянках, оставляют послания на бумаге.

Предварительно в авто могут проколоть колеса или оставить несколько царапин в знак серьезности намерений.

Об одном из таких писем с угрозами якобы от участника АТО сообщил Виктор Опанасенко на своей странице в Facebook.

Текст письма выглядит следующим образом:

"Пробитое колесо - это первое предупреждение. Мне 29 лет. Полгода назад я вернулся из АТО с ранением руки. Поэтому на нормальной работе работать не могу. Жена ушла. Денег нет. Условно судимый за кражу.

У меня записана вся информация по твоей машине, и где ты живешь я знаю. Я могу полностью исцарапать твою машину, поразбивать все окна, могу вообще сжечь, мне терять нечего. Прячь ее, не прячь, все равно найду, рано или поздно. У тебя есть два дня, чтобы оплатить 500 гривен на карту: 4890 4944 7072 4220.

Заплатить сможешь только через Приват24.

В назначении платежа указываешь номера своей машины, и после этого будь спокоен, я с машиной ничего не сделаю.

Вы сами меня до этого довели. Я тоже хочу жить. В полицию обращаться бессмысленно, тебе никто не поможет.

Ремонт машины потом будет стоить очень недешево. Если еще отремонтировать можно будет. Завтра оставлю еще пару царапин, чтобы не сомневался в моих словах", - говорится в письме.

Зачастую такие послания умышленно содержат грамматические ошибки (якобы сигнализирующие про уголовное прошлое человека), текст содержит запугивающую лексику, что заставляет потенциальную жертву отправить деньги вымогателю.

Автор сообщения также отметил, что

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