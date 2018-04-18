Социальная сеть Facebook может быть заблокирована в РФ в 2018 году. Об этом в заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он, в частности, перечислил пункты, которые «должны быть выполнены» компанией до конца 2018 года. В их числе «локализация баз данных российских граждан на территории РФ, удаление запрещенной информации, а также соблюдение других законов».

«Если ничего из этого или что-нибудь из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, конечно, встанет вопрос о блокировке», — заявил Жаров.

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Он также подчеркнул, что регулярно встречается с представителями Facebook и что в феврале 2018 года на очередных переговорах «еще раз подтвердил позицию ведомства».

«Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», — добавил глава Роскомнадзора.