Политик также объяснил свои регулярные визиты в Москву.

Кум российского президента Владимира Путина, руководитель организации «Украинский выбор», представитель Украины на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что использует доверительные отношения с главой РФ «в интересах Украины», информирует svodka.net.

Такое высказывание прозвучало в интервью журналистке DW Жанне Немцовой, видео которого выложено в сети.

«У меня есть определенные отношения с господином Путиным и я пытаюсь, этого не скрываю, использовать их в интересах Украины», — сказал он.

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При этом Медведчук уверен, что в Украине есть те, которые одобряют соответствующую линию поведения. Свои поездки в Москву кум главы России также объясняет поручением украинской власти.

При этом, отвечая на вопрос, считает ли он Путина близким другом, Медведчук ответил:

«Вы знаете, когда речь идет о таком человеке, то такой вопрос можно задавать только ему. Считает ли он кого-то близким другом. А мне некорректно об этом говорить. Я думаю, что у господина Путина есть ко мне доверие».

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Политик также объяснил свои регулярные визиты в Москву.

Известно, что Медведчук имеет спецразрешение на перелеты между Киевом и Москвой, несмотря на то, что авиасообщение между Украиной и Россией прекращено.

Как сообщал «Обозреватель», ранее Медведчук часто находил объяснения своим тесным отношениям с главой России Владимиром Путиным. В частности, он говорил, что его дружба с главой Кремля идет на пользу Украине.

Президент Порошенко также не раз заявлял, что Виктор Медведчук оказался наиболее эффективным в процессе обмена пленными.

Однако недавно журналисты провели анализ его последнего интервью «Новой газете» и описали ряд манипуляций, которые он использовал в нем, отвешивая реверансы Кремлю и жестко критикуя украинскую власть.

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