В министерстве предложили украинцам добровольное страхование взамен на субсидии и трудовой стаж

В Министерстве социальной политики предложили начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работают за границей. Об этом заявил министр минсоцполитики Андрей Рева в эфире телеканала , передает

По его словам, правительство предлагает стимулировать украинцев, работающих за границей к добровольному страхованию. "Мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они охотно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за 3 месяца", - сказал он, уточнив, что минимальный взнос за 3 месяца – это 2500 грн.

Взамен украинцы получат возможность получить субсидию и страховой стаж, который будет давать право на пенсию, подчеркнул Рева. "Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", – отметил министр.

Напомним, по данным Bloomberg, более 1 млн украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности, в Польшу (507 тыс. человек), Россию (343 тыс.), Италию (147 тыс.), Чехию (122 тыс.), (23 тыс.) и Беларусь (22 тыс.).

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