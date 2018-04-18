|Автобус с украинцами попал в ДТП в Чехии
|18.04.2018 11:24
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В Чехии автобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали 8 человек. Об этом сообщает пользователь Facebook Влад Антонов, передает
"Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от
границы. На трассе перевернулся прицеп трактора. Колесная ось
полетела в лобовое (стекло - ред.) автобуса с соотечественниками",
- информирует он.
Как сообщал в больнице скончался один из пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге.
18 апреля объявили Днем траура по погибшим в ДТП.