Глава компании «Киевстар» Пётр Чернышов назвал появление президента Украины на торгах по частотам 4G нарушением.

Глава Киевстара Пётр Чернышов дал интервью для совместного проекта Экономической правды и «Зе Интервьюер», информирует svodka.net.

По словам Чернышова, то что президент присутствовал на торгах – это очень странно.

«Аукцион – конкурентное мероприятие с определенными правилами. Если они нарушаются, то чисто гипотетически та сторона, которая проиграла, может оспорить», — отмечает Чернышов.

Он считает, что присутствие президента – это нарушение, так как «он же не просто зашел, а остановил аукцион».

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«Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку – торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг ещё не начинался, действительно аукцион прервался», — отметил Чернышов.

«Я думаю, что в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал. Государство само установило правила аукциона, и оно же его прервало, как это так?», — добавил он.

По словам президента Киевстара, в правилах прописано, что аукцион может прерываться по просьбе операторов, чтобы они могли посоветоваться, позвонить в штаб-квартиру, если произошло что-нибудь чрезвычайное, «не дай Бог кто-то в обморок упал».

«А о том, что президент может прийти и прервать торги, там не написано. То есть это четко против правил было сделано», — подытожил Чернышов.

Как известно, во время торгов при частоте 4G в диапазоне 1800 МГц присутствовал президент.

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