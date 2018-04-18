Спикер парламента Андрей Парубий призвал народных депутатов Украины соблюдать дисциплину. Парубий: Граждане Украины ходят на работу каждый день Фото: rada.gov.ua "Знаете, когда что-то изменится в Украинском государстве? Когда народные депутаты Украины начнут ходить на работу не только во вторник и четверг, но и в среду. Как все граждане Украины ходят на работу каждый день", – заявил Парубий.По его словам, трудно представить, чтобы украинские бойцы защищали Украину только по определенным дням. Парубий призвал депутатов к дисциплине.Его заявление связано с тем, что на заседании 18 апреля Рада не может пока принять ни одного документа. По средам в парламенте обычно утверждают международные конвенции.Утром Парубий заявил, что в зале зарегистрировалось 333 народных депутата.В октябре 2017 года спикер парламента сообщал, что на штрафах для депутатов-прогульщиков Рада сэкономила около 3 млн грн. 10 мая 2016 он подписал распоряжение о снятии заработной платы с народных депутатов, которые не посещают пленарные заседания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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