Спикер парламента Андрей Парубий призвал народных депутатов Украины
соблюдать дисциплину. Парубий: Граждане Украины ходят на работу
каждый день Фото: rada.gov.ua "Знаете, когда что-то изменится в
Украинском государстве? Когда народные депутаты Украины начнут
ходить на работу не только во вторник и четверг, но и в среду. Как
все граждане Украины ходят на работу каждый день", – заявил
Парубий.По его словам, трудно представить, чтобы украинские бойцы
защищали Украину только по определенным дням. Парубий призвал
депутатов к дисциплине.Его заявление связано с тем, что на
заседании 18 апреля Рада не может пока принять ни одного документа.
По средам в парламенте обычно утверждают международные
конвенции.Утром Парубий заявил, что в зале зарегистрировалось 333
народных депутата.В октябре 2017 года спикер парламента сообщал,
что на штрафах для депутатов-прогульщиков Рада сэкономила
около 3 млн грн. 10 мая 2016 он подписал распоряжение о
снятии заработной платы с народных депутатов, которые не
посещают пленарные заседания.
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