Сегодня, 18 апреля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 46-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. В качестве свидетеля стороны защиты сегодня допрашивают экс-регионала Михаила Добкина.

Добкин рассказал, что Янукович был в Харькове с официальным визитом визитом.

"Видел я его ранним утром. И когда он уже улетал мы не встречались", - вспоминает он.

"21 февраля в первой половине дня по спецсвязи мне позвонил глава АП Андрей Петрович Клюев и сказал, чтобы во второй половине дня, ближе к ночи, я готовился встречать главу государства и чтобы я помог обеспечить официальный визит главы государства в Харьковскую область. Через час-полтора позвонил сам Янукович, спросил, готовы ли его принимать. Я сказал, что готовы, что мы готовим свою программу. Он сказал, чтобы я встретил его приблизительно после 22", - , - продолжил свой рассказ свидетель.

"Он прилетел на двух вертолета. В одном - сам президент, глава АП Клюев, глава ВР Рыбак и ныне покойный сын Виктор Викторович Янукович, и женщина еще, я имени ее не знаю. Это был официальный визит", - добавляет Добкин и говорит, что его так же встречал глава СБУ области и областной прокурор.

"Когда Янукович прилетел, подогнали автобусы, чтобы отвезти их в резиденцию. Но поступил звонок о заминировании аэропорта, и все ждали около часа в аэропорту.

Цель поездки - официальная, была программа... В программе было посещение нескольких предприятий. Потом у нас собрались из нескольких регионов представители местных властей руководители администрацией, мэры, отовсюду, в том числе и из Крыма. Он узнал об этом мероприятии от меня. Планировал выступать.

"Я отговорил его ехать на съезд. Он так и не дождался от меня тезисов. Мы не имели возможность обеспечить его безопасность. Я стал получать угрозы с незнакомых номеров на свой номер мне, моей семье, моим близким, в том числе и Януковичу. Я понимал, что его присутствие в зале может привести к серьезным последствиям", - вспоминает Добкин.

"Основное противостояние происходило в Киеве и других регионах. В Харькове более менее было спокойно, хотя были уже попытки блокирования воинских частей, готовились попытки захвата учреждений и организаций, где хранилось боевое оружие", - продолжает он.

"У нас были свернуты все ковры, готовы пожарные рукава... Потому что протестующие использовали коктейли Молотова", - говорит свидетель.

22 февраля по сообщению МВД сообщили, что в Харьков прибыли из Полтавы, Львова Днепропетровска, Киева, Черкасс от 5 до 12 тысяч молодых людей, собрались они около Дворца Спорта, где проходил съезд. Их были тысячи, две-три-пять, посчитать было невозможно.

Милиция пыталась разделить эту группу с теми группой людей, которые пришли поддержать съезд" - Заявил Михаил Добкин.

Добкин об угрозах:

"Мне Янукович рассказал. Я слышал это от него. Рассказ о том, как они выезжали из Межигорья, что автомобиль один был расстрелян, и один из охранников был ранен, по-моему, в ногу. Второе. То, что происходило на моих глазах. Когда мы ждали в аэропорту.

При мне к Януковичу подошел один из охранников, сказал, что спешный звонок.

Я был рядом и мог слышать разговор. Смысл такой - некоторая часть людей, в том числе и с оружием, направилась к Межигорью. А там еще оставались в одном из ангаров семь охранников. Их жизни угрожала опасность. Он сказал, чтобы его соединили с Якименко. Пока соединили он обратился к Виктору, сыну.

Виктора он попросил, чтобы тот узнал, хватит ли топлива для полета за охранниками.

Потом был разговор с Якименко.

Потом с Ярошем. У них был разговор о договоренностях, что Межигорье не будут штурмовать. Люди до Межигорья так и не дошли".

Свидетель добавляет, что второй звонок Януковичу поступил, когда он был ночью в резиденции: ему снова сообщили, что люди идут на Межигорье.

"Он второй раз разговаривал через Якименко с Ярошем. Но этот разговор, как я понимаю, ничем не закончился, люди зашли в Межигорье", - вспоминает Добкин.

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