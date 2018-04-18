Власть не принимать решений по "монополизации, сговоре, или повышению цен на топливо"

"Опять начинается турбулентность с точки зрения" прорицателей ", которые говорят, что будут приняты какие-то решения, которые ведут к повышению цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан: не будет принят ни одного решения комиссии по торговле или правительства, которое могло бы привести к монополизации, заговоры, или повышение цен на топливо " , - заявил Гройсман во время вступительного слова перед заседанием правительства.

Он добавил, что попытки создать искусственную монополию на рынке топлива являются недопустимыми.

"Считаю, что все эти попытки из искусственного создания монополии абсолютно недопустимы и подчеркиваю, что все правительства будут честными и в интересах украинских граждан" , - добавил Гройсман.

По его словам, Украине необходимо привлекать инвестиции доля модернизации НПЗ, а еще лучше - строительства новых мощностей, чтобы соперничать с импортным ресурсом.

"Вопрос на рассмотрении у первого вице-премьер-министра, он четко понимает проблематику и обеспечит все, что необходимо при поддержке правительства, чтобы не допустить принятия решений, которые могут вызвать проблемы для украинских водителей" , - подытожил глава правительства.