|Добкин: Янукович был абсолютно уверен в выполнении соглашения оппозицией в 2014 году
|18.04.2018 11:32
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Экс-президент Виктор Янукович был уверен, что оппозиция и иностранные политики выполнят условия соглашения, которое заключили с ним в феврале 2014 года. Об этом сегодня в Оболонском районном суде Киева сообщил, допрошенный в качестве свидетеля по делу о государственной измене Януковича, народный депутат Михаил Добкин, передает
"Он абсолютно уверен, что те, кто подписывал соглашение, его
выполнят. Эта уверенность граничила с самоуверенностью. Но он был
абсолютно уверен в выполнении соглашения ... Я считаю, что все, кто
не выполнил это соглашение должны нести ответственность ...
Информацию о том, что все в стране изменилось, я узнал
непосредственно от Турчинова, который позвонил мне", - сказал
Добкин.