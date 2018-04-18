В Украине ожидаются две волны похолодания: первая пройдет 18-19 апреля, а вторая – 21-22 апреля.

Об этом "" рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает .

По его словам, температура воздуха понизится, холоднее только будет 21-22 апреля. В то же время, уже с 23 апреля начнется резкое потепление.

"18-19 числа будет похолодание с температурой 11-12 градусов ночью и 14-15 градусов днем. Вторая волна похолодания просчитывается 21-22 апреля – будет еще холоднее. Ночная температура – 7-8 градусов, а дневная – 11-13. Резкое потепление начнется с 23 апреля. Среднесуточная температура будет достигать 18-19 градусов, а это значит, что днем будет 23-24 градуса тепла", – прогнозирует Горбань.

Исходя из народных примет, нынешний год должен быть "не мокрым".

"Но в ближайшие дни ночью все еще возможны заморозки", - сказал "" этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович.

Он рассказал о том, что народные прогнозы на весну и лето не привязываются к Пасхе или Радонице, поскольку эти даты не фиксированы. В то же время он назвал несколько народных примет на основании "фенологических наблюдений" - наблюдений за природой.

Так, по словам этнолога, весной следует наблюдать, какие деревья начинают развиваться раньше – береза или ольха. "Если раньше береза, то год будет сухим, если ольха – мокрым", - пояснил он.

"Я вижу, что в этом году береза развивается раньше, чем ольха, следовательно, вероятно, год будет не мокрым", - заметил Васянович.

Он также назвал еще одну народную примету: как только калина начинает цвести, морозов уже не будет. "Калина пока не цветет, это значит, что могут быть ночные заморозки. Мы знаем, что обычно морозы бывают и когда цветут сады. Поэтому, похоже, мы вступаем в период, когда можно ожидать похолоданий", - предупредил этнолог.

По его словам, в какой-то мере народный прогноз погоды можно построить и на основе наблюдений за перелетными птицами. "Если они летят высоко, то будет тепло, а если низко – холодно. Хотя, это можно объяснить и с сугубо научной точки зрения: если в верхних слоях атмосферы холодно, птицы просто опускаются ниже", - заметил Васянович.

Он также добавил: согласно с народным календарем, "лето начинается с Николая, с 22 мая".

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