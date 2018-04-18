"Хочу заверить всех украинских граждан, что ни Кабинет Министров, ни Межведомственная комиссия по международной торговле не примут таких решений, которые могут повлечь любую монополизацию, сговор или повышение цен на топливо. Считаю, что все эти попытки создания монополий абсолютно неприемлемы, и я подчеркиваю, что все решения правительства будут абсолютно честными и в интересах украинских граждан", – подчеркнул премьер.

Он добавил, что Украина нуждается в инвестициях в отрасль.

"Мы сегодня заинтересованы, чтобы приходили инвестиции, которые позволят нам больше производить конкурентное и более дешевое топливо, чем мы закупаем за рубежом", – отметил глава правительства.

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