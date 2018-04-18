|Гройсман заверил, что Кабмин не примет решений, которые приведут к росту цен на нефтепродукты
|18.04.2018 11:34
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"Хочу заверить всех украинских граждан, что ни Кабинет Министров, ни Межведомственная комиссия по международной торговле не примут таких решений, которые могут повлечь любую монополизацию, сговор или повышение цен на топливо. Считаю, что все эти попытки создания монополий абсолютно неприемлемы, и я подчеркиваю, что все решения правительства будут абсолютно честными и в интересах украинских граждан", – подчеркнул премьер.
Он добавил, что Украина нуждается в инвестициях в отрасль.
"Мы сегодня заинтересованы, чтобы приходили инвестиции, которые позволят нам больше производить конкурентное и более дешевое топливо, чем мы закупаем за рубежом", – отметил глава правительства.В конце марта компания "Укртатнафта" обратилась в Министерство экономического развития и торговли с просьбой провести специальное расследование по поводу поставок в Украину импортных нефтепродуктов, писал портал Enkorr. Также компания попросила установить на основании результатов расследования квоты на импортные поставки бензина и дизтоплива. В "Консалтинговой группе А-95" отметили, что введение квот повлечет за собой рост цен на топливо в Украине и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли, писало издание. Нефтегазовая ассоциация Украины призвала межведомственную комиссию при Минэкономразвития отклонить требование "Укртатнафты" по ограничению импорта нефтепродуктов путем введения квот и не допустить монополизации рынка.18 апреля Всеукраинское движение "АвтоЕвроСила" и другие общественные организации из-за возможного роста цен на топливо намерены провести всеукраинскую акцию протеста. Они собираются пикетировать Кабмин и блокировать АЗС по всей стране, пишет "РБК-Украина".
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