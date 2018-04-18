|ДТП в Кривом Роге: число жертв возросло
|18.04.2018 11:36
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Погибшего звали Мищенко Виталий ВикторовичЧисло жертв в результате ДТП в Кривом Роге увеличилась. Около 10:00 утра в больнице умер пострадавший человек.
Фото: Первый городской
Об этом Общественному сообщил заведующий приемного отделения Криворожского городской клинической больницы №2 Владимир Степанов.
Информацию также подтвердил главный врач Александр Светловский.
Погибшего звали Мищенко Виталий Викторович.
Ранее водителю автомобиля Mazda, был одним из участников смертельной аварии в Кривом Роге 17 апреля, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения.
Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли висис лиц , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".
Все погибшие находились в маршрутке.
Позже стало сообщалось, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть через некоторое