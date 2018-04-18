ДТП в Кривом Роге: число жертв возросло Погибшего звали Мищенко Виталий Викторович Число жертв в результате ДТП в Кривом Роге увеличилась. Около 10:00 утра в больнице умер пострадавший человек. Фото: Первый городской Об этом Общественному сообщил заведующий приемного отделения Криворожского городской клинической больницы №2 Владимир Степанов. Информацию также подтвердил главный врач Александр Светловский. Погибшего звали Мищенко Виталий Викторович. Ранее водителю автомобиля Mazda, был одним из участников смертельной аварии в Кривом Роге 17 апреля, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения. Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли висис лиц , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Все погибшие находились в маршрутке. Позже стало сообщалось, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть через некоторое Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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