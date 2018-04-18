Погода, Новости, загрузка...
ДТП в Кривом Роге: число жертв возросло
18.04.2018 11:36
ДТП в Кривом Роге: число жертв возросло
Погибшего звали Мищенко Виталий Викторович
Число жертв в результате ДТП в Кривом Роге увеличилась. Около 10:00 утра в больнице умер пострадавший человек.
ДТП в Кривом Роге: число жертв возросло Фото: Первый городской

Об этом Общественному сообщил заведующий приемного отделения Криворожского городской клинической больницы №2 Владимир Степанов.

Информацию также подтвердил главный врач Александр Светловский.

Погибшего звали Мищенко Виталий Викторович.

Ранее водителю автомобиля Mazda, был одним из участников смертельной аварии в Кривом Роге 17 апреля, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения.

Напомним, в Кривом Роге  в результате ДТП погибли висис лиц , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.

Позже стало сообщалось, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть через некоторое

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить