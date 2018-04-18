Во время выпуска популярного шоу American Idol с эпатажной певицей Кэти Перри произошел конфуз, сообщает УНИАН

Стоит отметить, что Кэти Перри заседала в жюри шоу и во время обсуждения выступления одной из участниц певица неожиданно начала громко смеяться. Позже она объяснила коллегам, что разорвала штаны. Ее это совсем не смутило и она повернулась к залу спиной, демонстрируя обнажившуюся "пятую точку".

Кроме этого, ее соведущий Лайонел Ричи пытался прикрыть наготу певицы, но не успел.

Пока работники сцены исправляли костюм звезды, режиссеры прикрывали ягодицы певицы логотипом программы.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, популярная американская певица Кэти Перри презентовала новый клип на композицию под названием Hey Hey Hey.

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