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Столтенберг уверен, что оккупированный Донбасс вернется под контроль Украины
30.10.2019 17:47
Столтенберг уверен, что поддержка НАТО помогут вернуть оккупированный Донбасс под украинский контроль
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
донбасс
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