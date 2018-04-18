Президент США вряд ли одобрит дополнительные ограничения без подходящего повода.

Посольство России в Вашингтоне получило письмо от администрации Дональда Трампа о том, что США пока не планируют вводить новые санкции в отношении Москвы. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в МИД России, информирует svodka.net.

«Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет», — сказал собеседник «Интерфакса».

16 апреля The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп отложил введение новых санкций в отношении России.

По информации издания, Трамп выразил недовольство своим советникам по национальной безопасности из-за того, что о санкциях уже было объявлено. Президент США сказал, что еще не уверен в том, что стоит их вводить. Собеседники газеты в администрации президента рассказали, что введение новых экономических санкций серьезно рассматривалось, но Трамп не дал окончательного согласия на их осуществление.

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Чиновники предположили, что президент США вряд ли одобрит дополнительные ограничения без подходящего повода.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CBS News сообщила, что США введут новые санкции в отношении России в понедельник, 16 апреля. По ее словам, они напрямую коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и химоружием.

Позже официальный представитель Белого дома Сара Сандерс 16 апреля сказала, что США рассматривают дополнительные санкции в отношении России из-за химатаки в Сирии. Однако она не назвала дату их введения, отметив, что решение будет принято в ближайшем будущем.

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