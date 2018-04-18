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По словам экс-главы Харьковской области Михаила Добкина,
экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал ему, что его
охранник получил огнестрельное ранение по дороге в Харьков. Добкин:
Януковича тревожило, что на территории "Межигорья" оставалось еще
семь его охранников Фото: ЕРА Об этом Добкин сообщил сегодня,
18 апреля, во время заседания Оболонского суда Киева, который
рассматривает дело по обвинению Януковича в
госизмене, передает корреспондент "Это был рассказ о том,
как они выезжали из "Межигорья" и рассказ о том, что их автомобиль
был обстрелян и один из охранников получил огнестрельное ранение.
Если не ошибаюсь, по-моему, в ногу. Но я могу ошибаться, в ногу или
не в ногу", – рассказал он.Добкин добавил, что в Харьков
Янукович прибыл после 22.00 на двух вертолетах. В одном вертолете с
президентом были глава Администрации Президента Андрей Клюев, глава
Верховной Рады Владимир Щербак и сын главы государства Виктор
Янукович. После прилета президента в службу безопасности
харьковского аэропорта поступил звонок о минировании, следовательно
выезд Януковича с территории аэродрома задержали на час.По словам
экс-губернатора, во время часового ожидания Януковичу позвонили с
сообщением, что к "Межигорью" идет толпа вооруженных людей."Самое
главное, что тревожило главу государства, что на территории
какого-то ангара в "Межигорье" оставалось еще семь его
охранников без средств защиты и им угрожает опасность. Он с кем-то
ругался по телефону и потом сказал, чтобы его соединили с главой
СБУ. Пока его соединяли, он обратился к своему ныне покойному сыну
Виктору, чтобы тот подошел к экипажу одного из вертолетов и узнал,
хватит ли у него топлива вернуться, чтобы забрать этих людей и
вывезти в Харьков", – рассказал Добкин.Янукович был
президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года. По
данным СБУ, он покинул страну в ночь на 23 февраля 2014 года.
К тому моменту в Украине три месяца продолжались массовые протесты
и были жертвы между митингующих и правоохранителей в результате
силового противостояния.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что
вывоз ценных вещей из резиденции Януковича "Межигорье" под
Киевом начался 19 февраля, то есть до расстрела митингующих в
центре Киева, и длился до 22 февраля. На видео видно, как
неизвестные люди выносят из особняка "Хонка", в котором жил
экс-президент, картины, иконы, вазы, часы, оружие и грузят в
автомобили и вертолет. На одном из опубликованных видео
зафиксировано, как за процессом вывоза вещей наблюдает лично
экс-президент. На пресс-конференции в России в ноябре 2016
года Янукович заявил, что он "из Украины ничего не вывозил,
кроме личных вещей, которые были ручной кладью". В январе 2018
года прежний охранник Януковича Олесь Шаран рассказал в суде, что
перед выездом экс-президента в Харьков 21 февраля 2014
года вещи из его резиденции "Межигорье" заносили в грузовой
автомобиль. Он добавил, что ранее такого вывоза вещей из
"Межигорья" не видел.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в
ведении войны и посягательстве на территориальную целостность
и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Януковичу
инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27
(государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении
агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее
гибель людей или иные тяжкие последствия).
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