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Нічого собі! Директор Софії Ротару розсекретив її гонорари
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18.04.2018 11:43
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Українські шанувальники Софії Ротару рідко бачать зірку на сцені і
сама співачка нечасто тішить зізнаннями про нову пісню чи кліп.
Здавалось би, зірка остаточно пішла на пенсію і приділяє час родині
(світлин з внуками на відпочинку у Ротару чимало), але днями
директор артистки Сергій Лавров розповів російському глянцю, що
зараз зірка бере судьба в корпоративах, а також співає на закритих
вечірках.
"У травні у неї заплановано декілька концертів в Німеччині. Сольних
концертів по Росії дійсно поки не планується. Хоча Софія Михайлівна
знаходиться в приголомшливій формі - і концертній, і фізичній. Всі,
хто бачить її без гриму, повірити не можуть повірити, що їй стільки
років. Навіть син Руслан їй періодично говорить: "Мама, ти коли в
останній раз в паспорт заглядала?" - розповідав Лавров.
"П'ять-шість, іноді десять закритих виступів на місяць є. Плюс
Софія Михайлівна бере судьба в різних фестивалях. За дві-три пісні
організатори готові заплатити гідно. Мінімум 25-30 тисяч євро за
дві-три пісні", - поділився представник.
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