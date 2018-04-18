



Українські шанувальники Софії Ротару рідко бачать зірку на сцені і сама співачка нечасто тішить зізнаннями про нову пісню чи кліп. Здавалось би, зірка остаточно пішла на пенсію і приділяє час родині (світлин з внуками на відпочинку у Ротару чимало), але днями директор артистки Сергій Лавров розповів російському глянцю, що зараз зірка бере судьба в корпоративах, а також співає на закритих вечірках.





"У травні у неї заплановано декілька концертів в Німеччині. Сольних концертів по Росії дійсно поки не планується. Хоча Софія Михайлівна знаходиться в приголомшливій формі - і концертній, і фізичній. Всі, хто бачить її без гриму, повірити не можуть повірити, що їй стільки років. Навіть син Руслан їй періодично говорить: "Мама, ти коли в останній раз в паспорт заглядала?" - розповідав Лавров.



"П'ять-шість, іноді десять закритих виступів на місяць є. Плюс Софія Михайлівна бере судьба в різних фестивалях. За дві-три пісні організатори готові заплатити гідно. Мінімум 25-30 тисяч євро за дві-три пісні", - поділився представник.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура закритих концертів участь повірити дві-три Теги: події