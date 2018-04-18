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В киевском метрополитене приступили к замене названия станции «Петровка» на «Почайну» (фото)
18.04.2018 11:43
В киевском метрополитене приступили к замене названия станции «Петровка» на «Почайну» (фото) Спикер подземки Наталья Макогон на своей странице в Facebook отметила, что переименование - не такой быстрый процесс, как кажется, а имеет 100500 процедурных моментов.

Также она опубликовала фотографию с вывеской, на которой уже написано новое название.

Наталья Макогон, Facebook

Под постом посыпались возмущенные комментарии жителей.

«Полнейший идиотизм», «Очередное отмывание денег и не больше», «Как из названия боевика» — отметили они.

Макогон напомнила, что решение о переименовании принимал Киевсовет, депутаты, которых мы выбрали представлять наши интересы в развитии города.

Также она добавила, что для «Почайной» останется токай же шрифт на стене станции.

«Есть авторское право (правопреемник Укрметротуннельпроект), следовательно все в рамках существующего архитектурного решения», — уточнила спикер подземки.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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