|В киевском метрополитене приступили к замене названия станции «Петровка» на «Почайну» (фото)
|18.04.2018 11:43
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Также она опубликовала фотографию с вывеской, на которой уже написано новое название.
Наталья Макогон, Facebook
Под постом посыпались возмущенные комментарии жителей.
«Полнейший идиотизм», «Очередное отмывание денег и не больше», «Как из названия боевика» — отметили они.
Макогон напомнила, что решение о переименовании принимал Киевсовет, депутаты, которых мы выбрали представлять наши интересы в развитии города.
Также она добавила, что для «Почайной» останется токай же шрифт на стене станции.
«Есть авторское право (правопреемник Укрметротуннельпроект), следовательно все в рамках существующего архитектурного решения», — уточнила спикер подземки.
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