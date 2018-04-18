|Правительство прогнозирует рост экономики Украины выше, чем МВФ
|18.04.2018 11:44
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Рост индекса потребительских цен по итогам 2019 составит 6,5%, среднегодовой курс гривны - до 30,5 грн / $ 1Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и Министерство финансов Украины ожидают роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2019 году на уровне 3,6%.
Фото: dt.ua
Соответствующий прогноз содержится в представленном на рассмотрение Кабинета министров 18 апреля проекте Основы направлений бюджетной политики, сообщает агентство Интерфакс-Украина.
Рост индекса потребительских цен по итогам 2019 составит 6,5%, среднегодовой курс гривны - до 30,5 грн / $ 1.
Ранее Национальный банк Украины прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году и замедление в 2019-2020 годах до 2,9%.
Относительно индекса потребительских цен: до конца года НБУ ожидает замедления роста инфляции до 8,9% с 13,7% в 2017 году, в 2019 году - до 5,8%, в 2020 году - до 5%.
Напомним, что накануне МВФ ухудшил прогноз для Украины. Согласно обзору мировой экономики Международного валютного фонда, в следующем году украинский валовой внутренний продукт может вырасти только на 3,3%, хотя прогнозировался рост в 4%. При этом сценарий на 2018 год остался неизменным - на уровне 3,2%. Кроме того, прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта - до 11%, а в 2019 году МВФ ожидает инфляцию в Украине на уровне 8%.