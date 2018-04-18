Рост индекса потребительских цен по итогам 2019 составит 6,5%, среднегодовой курс гривны - до 30,5 грн / $ 1

Соответствующий прогноз содержится в представленном на рассмотрение Кабинета министров 18 апреля проекте Основы направлений бюджетной политики, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Рост индекса потребительских цен по итогам 2019 составит 6,5%, среднегодовой курс гривны - до 30,5 грн / $ 1.

Ранее Национальный банк Украины прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году и замедление в 2019-2020 годах до 2,9%.

Относительно индекса потребительских цен: до конца года НБУ ожидает замедления роста инфляции до 8,9% с 13,7% в 2017 году, в 2019 году - до 5,8%, в 2020 году - до 5%.