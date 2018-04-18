Сегодня в Страсбурге состоится заседание Парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС. Об этом говорится на сайте Европарламента, передает

Заседание должно начаться в 16:00 по киевскому времени и продлится 3:00.

Как сообщал в проекте заключительного заявления парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС говорится о "европейской перспективе" Украины и о модели "ВП +". Однако большинство государств-членов ЕС могут не согласиться на такую формулировку.

Напомним, в документах Европарламента нет плана Маршалла, однако предложен новый формат "Восточного партнерства +", который направлен на оказание помощи Украине, Грузии и Молдове.

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