Затопление в "ДНР" енакиевской шахты "Юнком", где во времена СССР проводились ядерные испытания, приведет к невозможности потребления питьевой воды в регионе и онкологическим заболеванием у жителей.

В комментарии "" заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Недава сообщил, что в случае затопления енакиевской шахты "Юнком", существует "100% опасность" заражения радиационными отходами грунтовых вод, передает .

"Но это первый такой колокольчик, вообще дальше будет еще хуже. Почему? Потому что весь Донбасс стоит на выработках, а это уже не первая шахта, которую затапливают. Конечно, в других нет радиации, но все равно опасно, потому что засоленные воды попадают в питьевые горизонты, и потом вся вода становится непригодной для питья. затем эти засоленные воды поднимаются еще выше и создаются солончаки", – говорит нардеп.

По его словам, уже через полгода вода в тех регионах станет непригодной для питья, а заражение воды приведет к онкологическим заболеваниям у жителей Донбасса.

"Очистить воду от радиации невозможно, она будет накапливаться до определенного предела. Этого просто нельзя допускать. Нужно не допустить, чтобы шахта "Юнком" была затоплена", – объясняет Недава.

Начали ли террористы затапливать шахту неизвестно, говорит нардеп, никакой информации со стороны фейковых власти "ДНР" не поступало, хотя обещали начать еще 14 апреля.

"Мы обращаемся к послам, и будем обращаться в международный центр по контролю и координации, и в , и в Красный Крест. Я вообще думаю, что может будем обращаться к Курту Волкеру и к Владиславу Суркову, чтобы они попытались решать этот вопрос. Чтобы на их следующей встрече этот вопрос стоял на повестке дня", – сообщил Недава.

Как только террористы начнут затопления шахт, нардеп категорически рекомендует не употреблять питьевую воду.

"Не пить воду. Вообще не пить воду там. Только покупную и привозную", – призывает он.

И добавил: "Сейчас загрязнения фиксируются в реке Кальмиус, Кальчик, Северский Донец и других. Уже наступают необратимые последствия, все очень плохо".

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