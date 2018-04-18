Попытки создать искусственную монополию на рынке топлива являются недопустимыми.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что власти не собираются принимать решений, которые могут создать монополию на рынке нефтепродуктов и спровоцировать рост цен на бензин и дизельное топливо, информирует svodka.net.

Об этом он заявил во время вступительного слова перед заседанием правительства.

«Вновь начинается турбулентность с точки зрения «вещунов», говорящих, что будут приняты какие-то решения, ведущие к повышению цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан: не будет принято ни одно решение комиссии по торговли либо правительства, которое могло бы привести к монополизации, сговору или повышению цен на топливо», — сказал Гройсман.

Он добавил, что попытки создать искусственную монополию на рынке топлива являются недопустимыми.

Читайте: Как китайцы помогут Украине сделать бензин дешевле

«Считаю, что все эти попытки по искусственному созданию монополии абсолютно недопустимы и подчеркиваю, что все решения правительства будут честными и в интересах украинских граждан», – добавил Гройсман.

По его словам, Украине необходимо привлекать инвестиции доля модернизации существующих НПЗ, а еще лучше – строительства новых мощностей, чтобы соперничать с импортным ресурсом.

«Вопрос обрабатывает первым вице-премьер министром, он четко понимает проблематику и обеспечит все, что необходимо при поддержке правительства, чтобы не допустить принятия решений, что могут вызвать проблемы для украинских водителей», – подытожил глава правительства.

Читайте: Гройсман: Прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на экономику Украины (ВИДЕО)

Напомним, что раньше «Укртатнафта» потребовала ввести квоты на беспошлинный импорт бензинов и ДТ с 1 мая. По мнению «Укртатнафты», введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из РФ, повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира