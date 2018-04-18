Экс-глава Харьковской области Михаил Добкин утверждает, что экс-президент Украины Виктор Янукович при нем разговаривал по телефону с руководителем "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, после чего "снялся вопрос" о штурме "Межигорья" протестующими. Добкин: Янукович сказал Якименко, чтобы тот соединил его с Ярошем Фото: ЕРА 18 апреля, во время дачи показаний в Оболонском суде Киева, где рассматривается дело по обвинению Януковича в госизмене, передает корреспондент Добкин сообщил, что разговор состоялся по телефону в аэропорту Харькова после 22.00, вскоре после прилета Януковича. По словам нардепа, экс-президент опасался за своих охранников, которые еще находились на территории "Межигорья", к которому якобы направлялись какие-то вооруженные люди."Янукович сказал Якименко, чтобы тот соединил его с Ярошем. После непродолжительного времени ему передали трубку. Он разговаривал, как я понял, с Дмитрием Ярошем. Говорил о каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здание "Межигорья" не будут штурмовать. Прошло где-то полчаса, и информация о попытке штурма или захвата "Межигорья" снялась, вопрос снялся. Потому что люди в то "Межигорье" так и не дошли", – рассказал он.Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года. По данным СБУ, он покинул страну в ночь на 23 февраля 2014 года. К тому моменту в Украине три месяца продолжались массовые протесты и были жертвы между митингующих и правоохранителей в результате силового противостояния.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что вывоз ценных вещей из резиденции Януковича "Межигорье" под Киевом начался 19 февраля, то есть до расстрела митингующих в центре Киева, и длился до 22 февраля. На видео видно, как неизвестные люди выносят из особняка "Хонка", в котором жил экс-президент, картины, иконы, вазы, часы, оружие и грузят в автомобили и вертолет. На одном из опубликованных видео зафиксировано, как за процессом вывоза вещей наблюдает лично экс-президент. На пресс-конференции в России в ноябре 2016 года Янукович заявил, что он "из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью". В январе 2018 года прежний охранник Януковича Олесь Шаран рассказал в суде, что перед выездом экс-президента в Харьков 21 февраля 2014 года вещи из его резиденции "Межигорье" заносили в грузовой автомобиль. Он добавил, что ранее такого вывоза вещей из "Межигорья" не видел.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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