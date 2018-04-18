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Добкин: Янукович разговаривал с Ярошем о каких-то договоренностях, что "Межигорье" не будут штурмовать
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18.04.2018 11:50
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Экс-глава Харьковской области Михаил Добкин утверждает, что
экс-президент Украины Виктор Янукович при нем разговаривал по
телефону с руководителем "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, после
чего "снялся вопрос" о штурме "Межигорья" протестующими.
Добкин: Янукович сказал Якименко, чтобы тот соединил его с
Ярошем Фото: ЕРА 18 апреля, во время дачи показаний в Оболонском
суде Киева, где рассматривается дело по обвинению Януковича в
госизмене, передает корреспондент Добкин сообщил, что
разговор состоялся по телефону в аэропорту Харькова после 22.00,
вскоре после прилета Януковича. По словам нардепа, экс-президент
опасался за своих охранников, которые еще находились на территории
"Межигорья", к которому якобы направлялись какие-то вооруженные
люди."Янукович сказал Якименко, чтобы тот соединил его с Ярошем.
После непродолжительного времени ему передали трубку. Он
разговаривал, как я понял, с Дмитрием Ярошем. Говорил о каких-то
договоренностях, которые были по поводу того, что здание
"Межигорья" не будут штурмовать. Прошло где-то полчаса, и
информация о попытке штурма или захвата "Межигорья" снялась, вопрос
снялся. Потому что люди в то "Межигорье" так и не дошли", –
рассказал он.Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года
по февраль 2014 года. По данным СБУ, он покинул страну в ночь
на 23 февраля 2014 года. К тому моменту в Украине три месяца
продолжались массовые протесты и были жертвы между митингующих и
правоохранителей в результате силового противостояния.Камеры
видеонаблюдения зафиксировали, что вывоз ценных вещей из
резиденции Януковича "Межигорье" под Киевом начался 19 февраля, то
есть до расстрела митингующих в центре Киева, и длился до 22
февраля. На видео видно, как неизвестные люди выносят из особняка
"Хонка", в котором жил экс-президент, картины, иконы, вазы, часы,
оружие и грузят в автомобили и вертолет. На одном из опубликованных
видео зафиксировано, как за процессом вывоза вещей наблюдает лично
экс-президент. На пресс-конференции в России в ноябре 2016
года Янукович заявил, что он "из Украины ничего не вывозил,
кроме личных вещей, которые были ручной кладью". В январе 2018
года прежний охранник Януковича Олесь Шаран рассказал в суде, что
перед выездом экс-президента в Харьков 21 февраля 2014
года вещи из его резиденции "Межигорье" заносили в грузовой
автомобиль. Он добавил, что ранее такого вывоза вещей из
"Межигорья" не видел.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в
ведении войны и посягательстве на территориальную целостность
и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Януковичу
инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27
(государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении
агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее
гибель людей или иные тяжкие последствия).
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