1. В оккупированном Крыму в селе Степное (Муний) Первомайского района сегодня прошли обыски в домах двух крымских татар — Айдера Юрдама и Эдема Ваджипова. После обысков оккупанты увезли обоих на допрос. По предварительной информации, обыски и задержания оккупанты провели якобы в связи с “неким происшествием”, произошедшим в 2015 году

2. 17 апреля 1938 года — черный день в истории крымскотатарского народа. В течение трех дней палачи НКВД расстреляли десятки самых ярких крымскотатарских общественных деятелей, ученых и представителей политической элиты. Перед расстрелом чекисты провели “судебные заседания”, которые длились не дольше 20 минут. Все представители интеллигенции проходили по сфабрикованным уголовным делам как “предатели родины и ставленники антисоветского режима”

3. Вата что-то начала подозревать: “Брали ли вы ипотеку или потребительский кредит в банках, которые не работают в Крыму? Типа Сбербанка, ВТБ и т д. Может, кто-то делал временную регистрацию на материке (например, в Краснодаре) и брал ипотеку на вторичном рынке в Крыму? Короче, кто с этим реально сталкивался?”. Ответы: “С крымской пропиской ипотеку не давали, по крайней мере, так было раньше”, “Мертвый вариант”, “Думаю, что материковские банки не дадут ипотеку на недвижимость в Крыму”, “Знакомые с крымской пропиской живут и работают в Краснодаре. Хотели взять там небольшую квартиру в ипотеку, с первоначальным взносом почти 50%. Отказали без объяснения причин”, “А вообще, конечно, такое ощущение, что Крым в россии понарошку”, “На материке вам и чайник в кредит не дадут с крымской пропиской. Не говоря уже о квартире. Для них мы не существуем. Вот мне, с крымской пропиской, работающей официально, но в крымской компании, отказали”

4. Понаехавшие понаехали и скулят: “Анонимно. Приехали с материка полгода назад, есть сын, 5 лет. Столкнулись с тем, что в государственный детский сад нас не могут взять. Сказали, нужно тут прожить свыше 2 лет. Как быть, куда обратиться, чтобы как-то это ускорить? Ведь сыну через полтора года в школу”. Ответы: “А вы думали, что вот так сразу вас в детсад и взяли? Да впереди вас местных крымчан полно. Тут местным в детсад не попасть, так еще понаехало”, “Местные многие попасть не могут. Или нам дома сидеть, чтобы вам не мешать жить в нашем доме?”, “(Пишет Евгений Тамбовцев из Кургана, указано место работы: Эхо Москвы) Кто тут пишет понаехали и т.д. Ваши семьи как в Крыму оказались???”, “Евгений, ты с Кургана тоже припёрся?”, “(Курган отвечает) Ты умственно отсталый. Даже разговаривать не о чем. Извини”, “Умственно отсталые прутся в Крым, даже не зная местных особенностей. Как стадо антилоп Гну”, “Да тут вообще нехер делать, езжайте обратно. Как римляне живут тут. Работы нет, уважения нет. Беги, форест, беги”

5. Новая партия вахтовиков вчера прилетела на стройку моста. А вы думали, что оккупанты на стройку местных берут? Нет, конечно. Местных выживают из всех сфер. Но даже своим они часто не платят зарплату, и понаехи не могут вернуться домой

6. Мост на костях: на Крымском мосту сегодня насмерть разбился очередной рабочий

7. Феодосийцев “феодосианами” понаехавшие уже обзывали . Пришла очередь евпаторийцев стать “евпаритчанами”. Из каких дыр они к нам едут? На каком языке они там общаются?

8. Российские нацисты отпраздновали освобождение Ялты от немецких нацистов. На набережной прошел военный шабаш с колорадками и красными тряпками. А какой Ялту помните вы?

9. Дети в Симферополе разыгрывают кровавые сцены в угоду оккупантам

10. Понаехавший из Хабаровска ватник тоже в шоке от автовокзала в Ялте, который из-за заборов превратился в “загон для нутрий”. Требует огласить имя того “покорного существа”, которое “изуродовало город, превратив его в немыслимую пародию на симбиоз тюрьмы и зоопарка, и так брезгливо и с недоверием относится к жителям”

11. Ну все, после блокировки Telegram в Крыму можно терпеть установленные от террористов заборы. Все угрозы сошли на 0

12. Из-за какой-то шайки тупарей упала куча сайтов и сервисов, магазинов и аэропортов. Представьте, какой трындец начнется, если им СВИФТ отключат.

13. В Никите на почти рухнувшем причале оккупанты покрасили перила. Красоту наводят. Причалы не ремонтируют после зимних штормов уже 4 года

14. Ватник пытается проявить сарказм, но зрит в корень: “До какой степени нас будут щемить? Пока путин не уйдет из Сирии, или вообще?”, “Почему же только из Сирии? Сначала из Сирии. Потом из Донбасса, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Потом из Крыма. Потом с Кубани, Поволжья и Сибири. В общем, до тех пор, пока мы не окажемся в границах 13-го века, без ядерного оружия и с руководителем, назначаемым из Вашингтона. Вот, собственно, их задача максимум. Так что надо ждать и смотреть, что сейчас окажется важнее руководству страны — интересы государства и народа или чтобы самые наши заслуженные граждане продолжали невозбранно жарить рыбок и катать своих собачек на самолётах”

15. Некоторые севастопольские ватники считают, что все идет к тому, что россию лишат ядерного оружия, после чего начнут освобождать Крым. Поэтому ватник пишет, что из Крыма надо убегать тем, кто верит в такой вариант, т.к. будет похлеще Донбасса

16. Восточные регионы Крыма столкнутся с острым дефицитом воды в ближайшее время. К такому выводу пришли члены общественной организации “Зеленый патруль”. По их мнению, из-за отсутствия воды в Тайганском водохранилище и заполненного на треть Белогорского водохранилища на востоке Крыма через несколько месяцев будет введен жесткий режим экономии. Кроме того, бурение новых скважин только усугубляет ситуацию с водой, т.к. происходит засоление этих источников

17. С 11 апреля компания МТС, которой якобы “нет” в Крыму, изменила стоимость звонков, отрезав тарифами Крым от Краснодарского края, что привело к огромным дополнительным расходам многих жителей Крыма. Все форумы и ватные паблики вот уже несколько дней пестрят гневными сообщениями. Теперь о ситуации решили написать и севастопольские пропагандоны, статью которых ватники прокомментировали так: “И это благодарность за референдум? Тарифы (особенно мусор «в подарок») подняли на всё, рабочие места в Севастополе заняли приезжими, местных «бендеровцами» называют. Спасибо!”, “За референдум надо ваще раком поставить”, “Платить за входящий — это бред, т.е. я плачу за услугу, которая мне не нужна”, “Она нужна нашим олигархам. С каждого по 10 рублей в день — олигарху новая яхта. А в россии их не одна сотня во всех сферах, и каждому дай”. По ссылке скрин и ссылка на статью

P.S. Любят предатели слоган “Крым. Россия. Навсегда”. Но реальная жизнь показывает совсем обратное. Да что там говорить, если в самой россии работодатели и бизнес чураются выданных в Крыму аусвайсов как чумы. Вот и жалуются ватники на то, что “Крым в россии понарошку” и “для них мы не существуем”. Предатели думали, что станут “гражданами россии”, а стали изгоями даже для понаехавших, которые называют жителей Крыма “хохлами” и “бандерами”, которых “испортила Украина”. А все потому, что россияне хотят, чтобы крымчане заткнулись и открывали рты исключительно для благодарения. Но в Крыму всё стонут и жалуются, жалуются и стонут, выражая гнев, разочарование и недоумение…

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