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В Ереване митингующие окружили резиденцию премьер-министра
18.04.2018 11:51
В Ереване митингующие окружили резиденцию премьер-министра
В Ереване - третий день протестов
В Ереване протестующие окружили здание резиденции премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.
В Ереване митингующие окружили резиденцию премьер-министра Фото: @Gevorg Gazaryan

Отмечается, что колонна во главе с лидером протестов Никол Пашинян прошла мимо парламента и подошла к воротам резиденции. Политик заявил о начале блокады здания, - сообщают "Новости Армении".

Согласно сообщению, у ворот находились несколько полицейских. Во время выступления Пашиняна охрану резиденции усилили дополнительно.

Напомним,  несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром республики.

Глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в Армении .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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