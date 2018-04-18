|В Ереване митингующие окружили резиденцию премьер-министра
|18.04.2018 11:51
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В Ереване - третий день протестовВ Ереване протестующие окружили здание резиденции премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.
Фото: @Gevorg Gazaryan
Отмечается, что колонна во главе с лидером протестов Никол Пашинян прошла мимо парламента и подошла к воротам резиденции. Политик заявил о начале блокады здания, - сообщают "Новости Армении".
Согласно сообщению, у ворот находились несколько полицейских. Во время выступления Пашиняна охрану резиденции усилили дополнительно.
Напомним, несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром республики.
Глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в Армении .
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