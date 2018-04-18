В Ереване - третий день протестов

Отмечается, что колонна во главе с лидером протестов Никол Пашинян прошла мимо парламента и подошла к воротам резиденции. Политик заявил о начале блокады здания, - сообщают "Новости Армении".

Согласно сообщению, у ворот находились несколько полицейских. Во время выступления Пашиняна охрану резиденции усилили дополнительно.

Напомним, несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром республики.