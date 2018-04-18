Отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и химическая нападение в Сирии свидетельствуют о росте опасности со стороны России не только для Украины, но и для только мира. Такое заявление сделал посол Украины в ЕС Николай Точицкий в интервью изданию Euractiv.

По словам дипломата, Россия становится все более радикальной и опасной, особенно после президентских выборов в марте.

"События в Великобритании и Сирии, о которых вы упомянули, а также то, что мы переживали на Донбассе в течение последних четырех лет, является демонстрацией того, что ничего не меняется и ситуация ухудшается.

Если проблема раньше была у Украины, то сейчас - у только мира, и особенно у Европы. Выражение "нас там нет" начинает применяться и в европейских странах", - заявил Точицкий.

Вместе с тем он подчеркнул, что не нужно искать логику в действиях Москвы, поскольку она ведет гибридную войну, при которой соперник не обязательно должен понимать действия своего врага.

Как сообщал svodka.net ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен длительным агрессивным поведением России на внешнеполитической арене.

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