В январе-феврале текущего года Украина увеличила импорт готовых пищевых продуктов на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины, передает .

В частности, за два месяца текущего года Украина импортировала готовых пищевых продуктов на 325,4 млн дол.

Вместе с этим, Украина сократила экспорт продуктов питания. За два месяца текущего года Украина экспортировала готовых пищевых продуктов на 460,4 млн дол, что на 2,6% меньше, чем в январе-феврале 2017 года.

Отметим, что между всех продуктов питания свинина по показателям импорта “вырвалась” на передовые позиции. Так много этого вида мяса мы не импортировали последние 4 года, отметил нардеп Сергей Тригубенко.

По его словам, такая ситуация возникла в связи с АЧС и ростом цен на свинину отечественного производства на внутреннем рынке Украины.

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