Полиция в Ереване начала удерживать митингующих, выступающих против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 16 апреля демонстранты в Ереване начали акцию гражданского неповиновения Фото: ЕРА Колонна демонстрантов, возглавляемая оппозиционным армянским депутатом Николом Пашиняном, прошла мимо здания парламента и дошла до дверей резиденции премьер-министра. Пашинян заявил о начале блокады здания.Во время его выступления к резиденции прибыли наряды правоохранителей. "Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", – сказал протестующим Пашинян.По данным "Радио Азатутюн", полицейские растянули колючую проволоку около резиденции. "Мы пришли сюда, чтобы восстановить эту картину, когда Серж Саргсян будет смотреть на Армению сквозь колючую проволоку", – сказал Пашинян.Как сообщают "Новости Армении", в это время полиция начала задержания оппозиционных активистов на площади Франции в Ереване, где осталась часть протестующих. По данным издания, туда подтягиваются многочисленные силы правопорядка.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. По данным агентства "Новости Армения", травмы получили 46 человек, в том числе сам Пашинян, и шестеро полицейских. Оппозиционный депутат Пашинян, возглавляющий протесты против премьерства Саргсяна, который является также лидером правящей Республиканской партии Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот день на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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