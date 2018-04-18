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В Армении возобновили протесты против премьерства Саргсяна, митингующие взяли в осаду резиденцию премьер-министра
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18.04.2018 11:58
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Полиция в Ереване начала удерживать митингующих, выступающих против
премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 16 апреля
демонстранты в Ереване начали акцию гражданского неповиновения
Фото: ЕРА Колонна демонстрантов, возглавляемая оппозиционным
армянским депутатом Николом Пашиняном, прошла мимо здания
парламента и дошла до дверей резиденции премьер-министра. Пашинян
заявил о начале блокады здания.Во время его выступления к
резиденции прибыли наряды правоохранителей. "Уважительно относиться
к полицейским, никакого насилия", – сказал протестующим
Пашинян.По данным "Радио Азатутюн", полицейские растянули колючую
проволоку около резиденции. "Мы пришли сюда, чтобы восстановить эту
картину, когда Серж Саргсян будет смотреть на Армению сквозь
колючую проволоку", – сказал Пашинян.Как сообщают "Новости
Армении", в это время полиция начала задержания оппозиционных
активистов на площади Франции в Ереване, где осталась часть
протестующих. По данным издания, туда подтягиваются многочисленные
силы правопорядка.9 апреля Армения перешла к парламентской
форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении,
избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении
избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год
президентом Армении был Саргсян.16 апреля демонстранты начали
акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц
Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении
произошли крупные столкновения между правоохранителями и
участниками протестных акций. По данным агентства "Новости
Армения", травмы получили 46 человек, в том числе сам Пашинян,
и шестеро полицейских. Оппозиционный депутат Пашинян,
возглавляющий протесты против премьерства Саргсяна, который
является также лидером правящей Республиканской партии
Армениизаявил 17 апреля о начале бархатной революции. В этот
день на специальном заседании Национального собрания (парламента)
Армении Саргсяна избрали премьер-министром страны.
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