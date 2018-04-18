руководитель "Украинского выбора" дал интервью Жанне Немцов

"Если говорить о России как о агрессора, тогда нужно поставить крест на Минских соглашениях ... России сначала отводилась роль страны, которая может повлиять на неконтролируемые территории, на непризнанные республики" , - заявил Медведчук в интервью DW , отвечая на вопрос журналистки Жанны Немцовой о том, кто на самом деле виноват в начале вооруженного конфликта на Донбассе.

Фото: DW

"Конфликт, который начался в конце марта - начале апреля (2014 года, - ред.) - это конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не согласились с приходом новой власти и ее политики ... Это противостояние граждан одной части страны по отношению к другим " , - заявил Медведчук.

На уточняющий вопрос, можно ли считать этот конфликт "гражданской войной", Медведчук ответил отрицательно.

Данное интервью, распространенное 18 апреля, было принято еще 6 апреля.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что в ГПУ есть вопросы к деятельности "Украинский выбор" Виктора Медведчука, как центра антиукраинской пропаганды.