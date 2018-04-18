|В Донецкой области из-под земли выкопали схрон с сотнями боеприпасов
|18.04.2018 12:02
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Правоохранители изъяли из-под земли около 300 артиллерийских снарядов, которые были закопаны посреди поля с. Яснобродовка Ясиноватского района Донецкой области. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает
"Поступило сообщение о том, что во время проведения земельных работ близко прифронтового поселка было обнаружено боеприпасы. В результате 8-часовой работы полицейские вместе с взрывотехниками выкопали из земли целый военный запас осколочно-фугасных снарядов калибром 30 мм", - отметили в пресс-службе Дружковского отделения полиции.
Напомним, между селами Камышеваха и Викторовка Попаснянского района в заброшенном блиндаже правоохранители обнаружили схрон боеприпасов.
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