Правоохранители изъяли из-под земли около 300 артиллерийских снарядов, которые были закопаны посреди поля с. Яснобродовка Ясиноватского района Донецкой области. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает

"Поступило сообщение о том, что во время проведения земельных работ близко прифронтового поселка было обнаружено боеприпасы. В результате 8-часовой работы полицейские вместе с взрывотехниками выкопали из земли целый военный запас осколочно-фугасных снарядов калибром 30 мм", - отметили в пресс-службе Дружковского отделения полиции.

Напомним, между селами Камышеваха и Викторовка Попаснянского района в заброшенном блиндаже правоохранители обнаружили схрон боеприпасов.

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