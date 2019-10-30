Они помогут, готовя вполне обычную еду, подать ее так, чтобы она соответствовала духу Хэллуина.

Например, на завтрак можно испечь вполне обычные блины, но украсить их шоколадным или ягодным конфитюром вот так, сымитировав забавную мордочку.

Или же, если вы при выпекании блинчика потрудитесь "дорисовать" тестом ему ручки и ножки, у вас получатся вот такие аппетитные монстрики. Банан, ягоды черники - и готовы глазки, банан и клубника (или любой сироп красного цвета) - и вот уже у вашего монстрика есть ротик. Бу!

Еще одна идея к завтраку - горячие бутерброды. Хлеб для тостов, кетчуп, колбаска, но вот только сыр порежьте, будто готовите бинты для мумии. И еще позаботьтесь о глазах, которые можно сделать из половинок маслин.

Посмотрите, как вполне тривиальные спагетти и подливку можно превратить во устрашающее хэллоуинское блюдо!

Или вот еще одна идея - пицца как пицца, но благодаря тому, что ингредиенты располагаются особым образом, блюдо соответствует духу праздника идеально!

Что до закусок, то обычные фаршированные яйца благодаря декору могут выглядеть вот так и украсить праздничный стол.

А фаршированные помидоры можно начинить любым фаршем, если сами "емкости" заранее вырезать, сымитировав вот такие хэллоуинские рожицы.

Какой Хэллоуин без сладостей, без конфет?! Посмотите, как легко обычные чупа-чупсы превращаются в очаровательных привидений.

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